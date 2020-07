Milieuactivisten demonstreren tegen 'zomerijs' bij IJsbaan Haarlem

De actievoerders vinden het 'bezopen' dat de ijsbaan de deuren heeft geopend in de zomer. Ze vinden het totaal haaks staan op het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Haarlem. NH Nieuws was onlangs nog te gast bij de ijsbaan. Directeur Rob Kleefman legde toen uit wat zijn overwegingen zijn geweest om de ijsbaan te openen.

Kleefman is met de actievoerders in gesprek gegaan en heeft beloofd om de elektriciteitsrekening later openbaar te maken. De actievoerders vrezen dat deze proef met zomerijs niet bij één keer blijft en dat er ook de komende jaren in de zomer ge(kunst)schaatst zal worden.