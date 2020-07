IJsbaan Haarlem teleurgesteld in houding Milieudefensie om zomeropening te beëindigen

HAARLEM - Directeur Rob Kleefman van IJsbaan Haarlem vindt het 'bijzonder jammer' dat Milieudefensie de gemeente heeft gevraagd om de zomeropening van de ijsbaan per direct te beëindigen. Milieudefensie vindt dat de ijsbaan te veel CO2 uitstoot en eist, met een vergunning uit 2005 in de hand, dat de baan dicht gaat. IJsbaan Haarlem had op wat meer empathie van de milieuactivisten gehoopt. "We doen dit allemaal om de kinderen in deze tijden te kunnen laten sporten."

Het draait allemaal om het binnenterrein van de ijsbaan, waar momenteel een gladde ijsvloer ligt. De omliggende 400-meterbaan wordt niet gebruikt. Het ijs wordt gebruikt door de plaatselijke kunstschaatsvereniging KSV Haarlem. Het bestuur van de kunstschaatsvereniging had de ijsbaan gevraagd of het mogelijk was om er deze zomer te schaatsen, aangezien alle overdekte ijsbanen, waar ze normaal trainen, op dat moment dicht waren vanwege de coronacrisis. De ijsbaan in Haarlem is halfoverdekt en er werd door de kinderen al 'drooggetraind'.

Het bestuur ging akkoord, er kwam een ijsvloer en die mag tot eind augustus gebruikt worden. Het is een proef, maar Milieudefensie vreest dat het niet bij een proef blijft en dat de baan voortaan alle zomers open blijft.

Veel óf weinig uitstoot?

Karel van Broekhoven van Milieudefensie heeft een gemeentelijke vergunning uit 2005 opgeduikeld, waarin staat dat de ijsbaan alleen van oktober tot en met maart open mag zijn. In die vergunning staat dat er voor activiteiten tijdens de zomermaanden nieuwe vergunningen moeten worden aangevraagd. "Er vindt daar nu een forse uitstoot van CO2 plaats en dat strookt ook niet met het duurzaamheidsbeleid van de gemeente."

Kleefman legt uit dat van de drie, vrij recent aangeschafte, moderne koelmachines er momenteel één in werking is en dat die ook niet op volle toeren draait. "We zijn juíst milieubewust bezig. We hebben vier jaar geleden ook nog een overkapping over het binnenterrein geplaatst, waardoor we sindsdien heel veel energie hebben bespaard." Ook wijst hij erop dat een ijsbaan in Utrecht nu dicht blijft, omdat díe schaatsers nu in Haarlem terecht kunnen.

Handhavingsverzoek

Van Broekhoven trekt de argumenten van Kleefman in twijfel. "De moderne machines verbruiken juist veel meer energie. En een dak boven het binnenterrein om energie te besparen juichen wij uiteraard toe, maar hij is waarschijnlijk aangelegd om de baan in weer en wind te kunnen gebruiken. En de ijsbaan in Utrecht is altijd dicht in de zomer."

Milieudefensie heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente, in de hoop dat de baan zo snel mogelijk wordt gesloten. Maar dat gaat zeer waarschijnlijk niet lukken. "De gemeente heeft acht weken de tijd om te reageren en zal die wel ten volle benutten. Het is ook zomerreces. We hebben een aantal partijen gevraagd om er druk op te zetten om het toch eerder voor elkaar te krijgen." Van Broekhoven zegt naar de rechter te stappen als de gemeente de zomeropening uiteindelijk toch goedkeurt. Een woordvoerder van het Haarlemse college stelde eerder dat de gemeente geen rol speelde bij de huidige zomeropening van de ijsbaan.

'Liever samen over oplossingen praten'

Bij de ijsbaan in Haarlem hadden ze gehoopt op een wat mildere houding van de milieuactivisten. De ijsbaan moest door de coronacrisis weken eerder noodgedwongen de deuren sluiten. "Laten we de realiteit niet uit het oog verliezen. We doen dit allemaal voor de kinderen, zodat zij nu lekker verder kunnen gaan met hun sport. Op een paar mensen na is volgens mij iedereen tevreden", aldus Kleefman. Hij kan op dit moment weinig kwijt over vergunningen die in het verleden voor zijn aantreden zijn afgegeven, hij wil zich daar na zijn vakantie verder in verdiepen en zich over laten adviseren.

De ijsbaan was graag in overleg gegaan met Milieudefensie om over duurzame oplossingen te praten. Van Broekhoven is daar cynisch over. "We hebben die uitnodiging nooit ontvangen en bovendien helpt het niet veel. Ze willen de ijsbaan toch per se in de zomer open houden, dus veel valt er niet te overleggen. Het is net als bij het circuit in Zandvoort. Ze zeggen dat ze met je willen nadenken over oplossingen, maar de Formule 1 moét hoe dan ook doorgaan."

NH Nieuws sprak begin juli met directeur Rob Kleefman over de zomeropening van de ijsbaan in Haarlem