Primeur in Haarlem: ijsbaan opent de deuren middenin de zomer

HAARLEM - "We bestaan zo'n veertig jaar en dit is de eerste keer dat we 's zomers ijs hebben", aldus Rob Kleefman, directeur van IJsbaan Haarlem. De koelmachines draaien deze dagen volop om aanstaande zaterdag de eerste schaatsers te kunnen ontvangen. Geen langebaanschaatsers, maar vooral kunstschaatsers. De ijsbaan hoopt op deze manier Kunstschaatsvereniging Haarlem (KSV) uit de brand te helpen.

Op het middenterrein van de ijsbaan rijdt maandagochtend een ijsdweilmachine rond. Niet om het ijs te dweilen, maar om het water op het beton te verspreiden. Als je héél goed kijkt, zie je al wat kleine ijskristallen schitteren. "We hebben de afgelopen dagen gebruikt om de temperatuur in de vloer naar beneden te brengen. Dat is gelukt, de komende dagen gaan we optimalisteren", aldus Kleefman.

Dat er straks ijs ligt in Haarlem, is te danken aan een verzoek van de kunstrijders van KSV Haarlem. Zij, en dan vooral de toptalenten, trainen het hele jaar door en wijken in de zomer meestal uit naar ijsbanen in onder meer Alkmaar of Zoetermeer. Door de coronacrisis bleven die dicht en zat er niets anders op dan te rolschaatsen op stenen vloeren.

Veilig sporten

"Gelukkig is de ijsbaan in Haarlem gekwalificeerd als buitensportlocatie, dus hier mág gesport worden. Dat is in deze coronatijd een uitkomst en zo kunnen we op een goede en veilige manier sporten", aldus Rogier Langenberg, voorzitter van KSV Haarlem.

De ijsbaan in Haarlem is deels overdekt. Het verzoek van KSV Haarlem kwam enkele weken geleden, toen nog onduidelijk was of de binnenbanen al snel open mochten gaan.

'Helpen en experimenteren'

De Haarlemse ijsbaan had even wat bedenk- en voorbereidingstijd nodig, maar ging overstag. "Het werkt twee kanten op. We kunnen de schaatsers helpen en hier een keer mee experimenteren", vertelt Rob Kleefman. De baan zal vooral worden verhuurd aan de kunstschaatsers, maar ook aan bijvoorbeeld ijshockeyers uit de omgeving. Recreanten zijn ook welkom.

Voor de ijsbaan is het 'zomerschaatsen' ook een goedmakertje. Half maart moesten de deuren dicht, oftewel zes weken voor de officiële sluitingsdatum. "Dat halen we nu weer een beetje in. Dat zal ongetwijfeld iets meer energie kosten dan in de winter, maar aan de andere kant hebben we nu ook vier jaar een mooie overkapping, waarmee we ook veel energie bespaard hebben", aldus Kleefman, doelend op de tijdelijke overkapping van het middenterrein.

Duurzaam?

Er is ook kritiek op de opening van de ijsbaan vanuit de hoek van de milieuclubs. Want een ijsbaan draaiende houden terwijl het buiten vijfendertig graden is, is niet echt duurzaam. Ook vanuit de gemeente is het idee opgeworpen of de ijsbaan niet eens moet gaan nadenken over zonnepanelen op het dak. "Op zich een terechte vraag en we verdiepen ons erin. Dat hangt er wel vanaf of we deze overkapping houden of dat er vernieuwd gaat worden. Die vraag staat nog open, dus voordat we een enorme investering gaan doen, moet je eerst weten welke kant je opwilt als bedrijf."

Als alle koelapparatuur blijft werken, kan er zaterdag dus voor de eerste keer geschaatst worden. Uiteraard wel volgens de protocollen van het RIVM. "De gastvrijheid zal daarom iets minder zijn. Normaal geven we iedereen koekjes en thee, maar dat kan nu even niet", aldus Rogier Langenberg. En komen er pijlen op het ijs die de schaatsrichting aangeven? "Nee, dat gaan we niet doen. Het ijs blijft heel mooi wit."