Milieudefensie achterhaalt vergunning ijsbaan Haarlem: "Zomermaanden niet vergund"

Het binnenterrein van de ijsbaan in Haarlem is open om de talentvolle kunstschaatsers uit de omgeving te kunnen laten oefenen. Die wijken normaal gesproken uit naar Alkmaar en Zoetermeer, maar wegens de coronacrisis waren deze gesloten. Volgens Broekhoven zijn de ijsbanen in Alkmaar en Zoetermeer toch gewoon geopend. "Het is een smoes geweest."

Het kostte hem heel wat moeite, maar uiteindelijk is het gelukt om de vergunning die de gemeente Haarlem verleende aan de ijsbaan in 2005, boven water te krijgen bij de Omgevingsdienst IJmond. De ijsbaan heeft destijds een verguning aangevraagd om open te mogen van begin oktober tot half maart en dat is ook vergund door Haarlem.