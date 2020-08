Hoorn kijkt terug op een geslaagde kermis, maar 'vroeger' was het beter

HOORN - De attracties worden vandaag afgebroken en ingepakt: de kermis van Hoorn 2020 zit erop en is rustig verlopen volgens het kermiscomité. Op een vechtpartij na zijn er weinig problemen geweest. De exploitanten zijn blij dat ze weer wat konden verdienen en ook de Horinezen konden genieten van de attracties. Een geslaagde kermis dus, maar nog niet zoals vanouds.

NH Nieuws

Willy Ordelman staat zelf al ruim twintig jaar met zijn attracties op de kermis in Hoorn. Dat het ook in deze periode door mocht gaan, daar is hij dankbaar voor. "Het was goed georganiseerd en de mensen waren blij, en ik was blij dat ik weer mocht staan." Toch kijkt hij er met een gemengd gevoel op terug. "Het was natuurlijk een soort familiekermis en daardoor mis je toch een flinke groep mensen. Ik heb wel veertig procent minder omzet gedraaid. Na negen maanden geen inkomsten is elke cent die binnen komt welkom, maar je hebt wel net als ieder bedrijf je wegenbelasting, je dieselkosten, je personeelskosten. Daarbovenop moeten wij het ook nog eens allemaal op- en afbouwen."

De gemeente is de exploitanten tegemoetgekomen: ze hoefden minder stageld te betalen en ook de bank heeft het afbetalingen van leningen even uitgesteld. Nu die kosten tijdelijk wegvallen, heeft de exploitant deze kermis wel wat kunnen verdienen, maar een vetpot is het niet. "Ik stond dit jaar met een spectaculaire nieuwe attractie op de kermis, maar ook die moet nog afbetaald worden. Van mij mag de normale kermis gauw weer terugkomen." Andere opzet ander publiek De kermis in Hoorn richtte zich dit jaar voornamelijk op jongeren en gezinnen, maar die laatste groep leek de weg naar de kermis niet te kunnen vinden volgens Ordelman. "We hebben echt veel minder gezinnen gezien dit jaar, dan wanneer we in het centrum staan." Fatina van het Kaar van het kermiscomité Hoorn herkent dit beeld. "Gezinnen gaan vaak overdag naar de kermis, maar het was de eerste negen kermisdagen zo warm dat de bezoekers overdag uitbleven." "In de avonden kwam het pas op gang en dan heb je toch weer ander publiek: meer jeugd." Op de warme dagen kwamen er ongeveer drieduizend bezoekers op het terrein, op de koelere dagen waren dat er rond de zesduizend, laat het kermiscomité weten.

Van het Kaar kijkt terug op een positieve ervaring: "De exploitanten hebben weer een boterham kunnen verdienen en de bezoekers hebben een leuke dag gehad en daar deden wij het voor." De coronamaatregelen hebben geen problemen opgeleverd en daarmee hoopt het comité een trend te hebben gezet. "We kregen bezoek van kermiscomités uit Groningen, Best, Weert: Ze wilden allemaal kijken hoe wij het hadden opgezet en hoe wij de maatregelen hadden toegepast. We hopen dat we een positief signaal hebben gegeven: het kan gewoon." Kermisverbod Tijdens het eerste kermisweekend werd het terrein vervroegd gesloten vanwege een grote vechtpartij. Hierna werden extra maatregelen ingesteld. Zo werd er een samenscholingsverbod ingesteld vanaf vijf personen en kon er na meerdere waarschuwingen ook een kermisverbod worden uitgedeeld. Dit is vier keer voorgekomen. "Op dat ene incident na is het verder rustig verlopen. Door het samenscholingsverbod voorkom je dat grote groepen tegenover elkaar komen te staan en zo bleef het rustig." Willy Ordelman breekt vandaag zijn attractie af en pakt de boel in om met goede moed weer door te gaan naar de kermis in Alkmaar. "Het was mooi, maar ik hoop hier volgend jaar weer in het centrum te mogen staan", besluit hij. Daar is ook het kermiscomité het mee eens: "Het was een mooi alternatief voor deze periode, maar de kermis hoort in de binnenstad thuis."