Kermisterrein Hoorn afgesloten na massale vechtpartij

HOORN - Een massale vechtpartij zorgde ervoor dat het kermisterrein in Hoorn gisteravond werd afgesloten voor nieuwe bezoekers. Meerdere politiebussen werden er op af gestuurd, maar bij aankomst was de commotie al voorbij.

De vechtpartij ontstond rond 22.30 uur. Volgens woordvoerder Jara Hof van de gemeente greep de beveiliging gelijk in. Ook de politie werd ingeschakeld, die zoals te zien is in de onderstaande beelden met meerdere auto's naar kermisterrein kwamen.

De politie laat weten dat bij aankomst overlegd is met de beveiliging en de BOA's, maar dat er verder niemand is aangehouden. Wel besloot de kermisorganisatie het terrein af te sluiten voor nieuwe bezoekers om verder problemen te voorkomen. "De mensen die er al waren mochten gewoon blijven. Het was een half uur voor sluitingstijd, en zo liet de organisatie de kermis rustig uitdoven", vertelt Hof.



Voor de gemeente is het incident geen reden om de komende dagen aanvullende maatregelen te treffen.