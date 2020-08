Aftakelend scheepswrak in Muiden mag van rechter toch nog even blijven liggen

Dat meldt MuiderNieuws dat aanwezig was bij de rechtszaak.

Vanaf 2002 ligt de oude driemaster Elisabeth Smit weg te rotten in de haven van Muiden. Ondertussen begint de mast steeds schever te hangen en wordt het wrak steeds meer een doorn in het oog van de gemeente Gooise Meren. Afgelopen juni werden Van Lohuizens bezwaren ongegrond verklaard door de gemeente, waarna hij naar de voorzieningsrechter is gestapt.

"Muiden wordt steeds mooier vanaf het land, het is tijd dat de entree van Muiden vanaf het water nu ook mooier wordt", reageerde wethouder Jorrit Eijbersen van Gooise Meren. "Dit besluit maakt dat mogelijk. Samen met Rijkswaterstaat zorgen we ervoor dat het ook mooi blijft."

Kosten

Van Lohuizen heeft geen bezwaar tegen het verwijdering van het scheepswrak, maar hij wil niet opdraaien voor de kosten: "Van mij mag die boot weg, dat heb ik een half jaar geleden al gezegd. Hij is niet van mij, maar iedereen kijkt elkaar aan wie hem gaat opruimen. Dat schijnt twee ton te kosten." Van Lohuizen zegt niet de eigenaar te zijn van de driemaster. De twee oorspronkelijke eigenaren zijn volgens hem niet in staat zelf het schip te verwijderen.

"Eén eigenaar is overleden en de andere heb ik nooit meer gezien."

Van Lohuizen maakt zich met name hard voor de ligplaats van zijn witte klipper, die al bijna vijftig jaar achter de Elisabeth Smit ligt. De gemeente Gooise Meren stelt dat de Elisabeth Smit en alle schepen daaromheen al lange tijd illegaal in de Vechtmonding liggen en steeds verder in verval raken. Van Lohuizen is het daar niet mee eens: "De gemeente Muiden zei altijd dat ik hem mocht laten liggen. Half Muiden weet dat die witte klipper er al sinds 1975 ligt. En nu zegt de gemeente sinds tien jaar dat ik daar illegaal lig. Had dan vijftig jaar geleden gezegd dat ik daar niet mag liggen.”

'Schip zal vanzelf vergaan'

De oplossing volgens Van Lohuizen is simpel. Hij raadt de gemeente aan het schip nog twee jaar te laten liggen: "Het is allemaal van hout en het rot helemaal weg. Binnen die tijd zal het vanzelf wel vergaan."

Aan het getouwtrek over het scheepswrak lijkt na al die jaren nog steeds geen eind te komen. Opnieuw is er zes weken uitstel verleend.