Na jarenlang getouwtrek moet Muider scheepswrak nu echt weg, of toch niet?

MUIDEN - Na jarenlang getouwtrek moet het er nu echt van komen: het scheepswrak van de Elisabeth Smit dat al zeker achttien jaar de havenmond van Muiden ontsiert, moet weg. En snel ook: binnen zes weken moet de boot - of wat daar nog van over is - weggehaald worden. Bezwaren van de eigenaar van de boot zijn door de gemeente Gooise Meren ongegrond verklaard.

Van de ooit zo majestueuze driemaster is al tijden weinig meer over: al vanaf 2002 ligt de Elisabeth Smit weg te rotten in de haven van Muiden. Voor de gemeente Gooise Meren is het wrak al jaren een doorn in het oog. Ze zien het het liefst zo snel mogelijk verdwijnen, maar er zat de afgelopen jaren geen schot in de zaak.

Veel bezwaren

Afgelopen december waagde de gemeente nog maar eens een poging. Scheepseigenaar Pam van Lohuizen kreeg het bevel om het wrak van zijn schip voor februari dit jaar weg te halen. De Muider schipper tekende beroep aan. Hij gaf aan het schip wel te willen weghalen, maar dat hij dat niet zomaar kon. Het schip, of wat daar nog van over is, weegt zeven ton. En daarnaast: het hoefde niet eens weg, want het mag er volgens hem liggen.