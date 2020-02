Jarenlange strijd, maar veelbesproken Muider scheepswrak ligt er nog altijd

Daar was aan het begin van deze eeuw weinig meer van over: al vanaf 2002 ligt de Elisabeth Smit weg te rotten in de haven van Muiden. Voor de gemeente Gooise Meren is het wrak al jaren een doorn in het oog. Ze zien het het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Maar dat 'zo snel mogelijk' schiet maar niet op. Ondertussen brokkelt het schip steeds verder af: elke storm maakt de schade steeds groter.

Afgelopen december waagde de gemeente Gooise Meren nog maar eens een poging. Met een zogeheten 'last onder bestuursdwang' werd eigenaar Pam van Lohuizen gedwongen om het wrak voor 1 februari weg te halen. Als hij dat niet zou doen, zou de gemeente dat zelf doen op kosten van de Muider.

Overgangsrecht

Van Lohuizen stapte naar de bestuursrechter. Daar betoogde hij dat hij het wrak best wil weghalen, maar dat hij dat niet zomaar kan. Het schip (of wat daar nog van over is) weegt zeven ton. Ook zegt hij dat de meeste spullen niet meer van hem zijn, zo schrijft het MuiderNieuws dat bij de rechtszaak was. Bovendien stelt Van Lohuizen dat het schip wel degelijk op de plek in de havenmond mag liggen. De Muider streek er in de jaren zeventig neer toen er nog geen bestemming voor het gebied was. Toen dat er een decennium later wel kwam, was er sprake van een overgangsrecht.

De gemeente Gooise Meren moet van de bestuursrechter gaan uitzoeken hoe het zit met dat overgangsrecht. De deadline voor Van Lohuizen om zijn wrak weg te halen is door de rechter met zes weken verlengd. Het blijft daarmee afwachten of en wanneer het scheepswrak eindelijk weggehaald wordt.

NH Nieuws nam eerder samen met Pam van Lohuizen een kijkje bij zijn voormalige schip.