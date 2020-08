Code oranje in Noord-Holland: onweer en bakken met regen

De eerste meldingen van wateroverlast komen binnen bij de hulpdiensten. Onder ander in Haarlem, Heemstede, IJmuiden en Beverwijk regent het zo hard dat diverse straten blank staan.

De Zijlweg in Haarlem is bijvoorbeeld door het vele water bijna niet meer te berijden. Onder het spoorviaduct en daaromheen staat het helemaal blank en auto's kunnen er met moeite doorheen komen.

Code oranje

In zowel Noord-Holland als Utrecht geldt nog code oranje voor onweersbuien, lokaal met hagel (2-4 cm), kans op windstoten tot 75 km/u en mogelijk veel neerslag in korte tijd.

Code oranje betekent in de woorden van het KNMI: wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. De waarschuwing geldt tot 22.00 uur.