Onweersbuien lijken Noord-Holland te passeren, nóg een warme nacht in het verschiet

NOORD-HOLLAND - Het stormachtige weer, waar veel Noord-Hollanders reikhalzend naar uitkeken, lijkt onze provincie te passeren. Hoewel het in verschillende delen van het land flink tekeer gaat lijken we hier nog een plakkerige, hete nacht tegemoet te gaan.

Vanmiddag leek de kans er nog dik in te zitten dat het flink zou gaan spoken. Het KNMI gaf zelfs code geel af voor verwachte onweersbuien.

Op satellietbeelden is nu echter te zien dat de buien oplossen of Noord-Holland passeren. Dat betekent dat de temperaturen in een groot deel van de provincie vannacht weer boven de 20 graden uit komen. Nóg een nacht flink plakken dus.

Morgen wordt het nog benauwder

En na die nacht plakken volgt nog een warme dag. Volgens weerman Jan Visser wordt het morgen nog een stuk vochtiger dan vandaag, wat betekent dat het nog een stuk plakkeriger aan zal voelen.