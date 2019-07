Extreem warme nacht op komst: hoe slaap je toch goed?

NOORD-HOLLAND - Het blijft vannacht extreem warm. Volgens de weersvoorspelling zakt het kwik amper onder de 25 graden, wat betekent dat veel slaapkamers niet genoeg zullen afkoelen om lekker te kunnen slapen. Hoe zorg je dat je toch een paar uurtjes mee kan pakken vannacht?

Er zullen ongetwijeld mensen zijn die heerlijk slapen met dit weer, maar met temperaturen boven de 24 graden zullen er ook genoeg zijn die geen oog dicht doen. In veel huizen is het vandaag erg warm geworden, en omdat de temperatuur buiten zo hoog blijft zullen ze in huis niet veel zakken. Volgens NOS-weerman Peter Kuipers Munneke is het rond middernacht op veel plekken nog 30 graden.

Laten luchten

Veel mensen zweren erbij om overdag alles dicht te houden. Door alle deuren en ramen dicht te doen en de gordijnen te sluiten kan het aanzienlijk koeler blijven in huis omdat warme lucht niet binnen kan komen. De mensen die dit doen raden we aan om 's avonds juist alles tegen elkaar open te zetten zodat koelere wind de temperatuur iets kan laten zakken.

Ventilator aanschaffen

Voor wie er nog geen heeft, kan een ventilator een groot verschil maken. Het wordt er niet per se koeler van maar doordat de lucht in ieder geval bewogen wordt voelt het koeler aan. De nadelen van een ventilator de hele nacht aan laten staan, zijn helaas dat het niet goed is voor de energierekening. Ook kunnen sommige mensen er verkoudheidsklachten van krijgen.

Mobiele airco

Voor wie wat meer te besteden heeft of een héle warme slaapkamer heeft, kan een mobiele airco nog wat voordelen bieden. In tegenstelling tot een vaste airco heeft deze geen unit aan de buitenkant van het huis, maar er moet wel een slang uit het raam hangen. Mobiele airco's zijn niet goedkoop maar kunnen de slaapkamer wel op een stabiele temperatuur houden.

Natte handdoeken

Wie echt een snelle oplossing wil kan wellicht handdoeken gebruiken om zichzelf mee te koelen. Door een handdoek nat te maken met koud water en hem vervolgens even in de vriezer te leggen heb je een heerlijke koele 'deken' waar je onder kan liggen.

Buiten slapen

Voor de echte waaghals is er nog een laatste comfortabele optie: buiten slapen. Volkskrant publiceerde vandaag een verhaal over mensen die buiten slapen, sommigen op het balkon of op het platte dak en anderen echt in de natuur, omdat ze het in hun slaapkamer simpelweg te warm vinden. Van plan om buiten te gaan slapen? Zorg voor een goede muggenwering en houd er rekening mee dat acht uur slapen waarschijnlijk niet gaat lukken in de zomertijd.

Buitenslapers opgelet!

NH Nieuws roept alle mensen die vannacht buiten gaan slapen op om foto's te maken en die door te sturen naar internet@nhmedia.nl of via WhatsApp te sturen naar 0630093003.