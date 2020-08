Edgar Davids assistent van trainer Andries Jonker bij Telstar

VELSEN-ZUID - Edgar Davids is de nieuwe assistent-trainer van Telstar. De oud-international gaat bij de Velsenaren aan de slag als assistent van trainer Andries Jonker. Dat meldt Davids op zijn eigen Instagram-pagina.

Davids (47) liep eerder al stage bij Telstar. In het verleden was hij speler/trainer bij het Engelse Barnet. In zijn voetballoopbaan kwam Davids uit voor onder meer Ajax, Juventus, FC Barcelona en Tottenham Hotspur. Bovendien speelde de oud-middenvelder 74 interlands voor Oranje.

Gertjan Tamerus en Anthony Correia zijn de andere assistenten van Jonker bij Telstar. De Witte Leeuwen hebben het nieuws zelf nog niet bevestigd.