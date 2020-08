Telstar scoort erop los tegen Hollandia

VELSEN-ZUID - In de eerste drie oefenwedstrijden wist Telstar slechts één keer te scoren, maar dinsdagavond was dat anders. De Witte Leeuwen wonnen met 6-1 de oefenpot tegen Hollandia

Al na 2 minuten keek Telstar tegen een 1-0 achterstand aan, maar al snel maakte Redouan Taha de gelijkmaker. Vanaf de stip maakte Richelor Sprangers de 2-1. Uiteindelijk bleek de spits uitermate succesvol, want in totaal maakte hij 4 goals dinsdagavond. Ook Nick Kaaijmolen wist het net te vinden.

"Het was de eerste 25 minuten erg stroperig. Daarna hebben wij de oplossing gevonden met met name via Sprangers. In de slotfase hebben wij nagelaten om de score verder uit te bouwen. Wij hebben met veel energie en een goed niveau gespeeld. Ik ben tevreden", was het commentaar na afloop van trainer Andries Jonker.

Basis-opstelling Telstar

Elouazzane, Regeling, Vlijter, Airewele, Taha, Kaaijmolen, Fernandes, Van Wetten, Dijkstra, Sprangers en Bronkhorst