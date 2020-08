Vlijter gaat voor promotie met Telstar

VELSEN-ZUID - Roscello Vlijter is begonnen aan zijn tweede seizoen bij Telstar. "Het seizoen is pas geslaagd als wij promoveren", aldus de 20-jarige international van Suriname.

Trainer Andries Jonker heeft Vlijter een linie laten zakken. Afgelopen dinsdag tegen Hollandia (6-1 winst) speelde hij zodoende centraal in de verdediging. "Op het middenveld zat er te weinig progressie in", licht Jonker toe. "Ik denk dat hij in ons systeem op deze plek heel veel rendement kan hebben."