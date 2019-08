Verwarrende tijden voor voetballer Vlijter: met Suriname tegen zijn nieuwe club Telstar

VELSEN-ZUID - Het zijn verwarrende tijden voor Roscello Vlijter (19). De voetballer heeft net een contract getekend bij Telstar, maar speelt dinsdagavond niet mét maar tégen zijn nieuwe club. Vlijter is namelijk geselecteerd voor het Surinaamse elftal dat op sportpark Schoonenberg een oefenduel speelt tegen de Witte Leeuwen.

"Het is wel een beetje gek. Sta ik morgen opeens in het veld tegen de jongens met wie ik de hele week train", schetst Vlijten zijn eigen verbazing. Sentimenten mogen volgens hem geen rol spelen. "We gaan er gewoon hard in. Vrienden bestaan niet in de voetballerij. Ja, na de wedstrijd. Dan zijn we weer vrienden."

Transfer naar Telstar

Vlijter kwam drie jaar geleden van Suriname naar Nederland. De middenvelder deed het goed in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar brak niet door in het eerste elftal. Dat had een transfer naar Telstar tot gevolg. Vlijter richt zich in Velsen-Zuid op een basisplaats.

Als hij die eenmaal heeft, wil hij hogerop. Het liefst naar Bayern München. "Dat is mijn favoriete club. Al jaren. Ik zou er graag gaan spelen. Heb er goeie verhalen over gehoord van mijn trainer Andries Jonker." Jonker werkte enkele jaren als assistent van Louis van Gaal bij Bayern.

Voorbereiding

Het Surinaamse elftal bereidt zich met wedstrijden tegen Almere City, Telstar en de amateurs van Leonidas voor op de Nations Cup. Het elftal staat onder leiding van Dean Gorré, oud-speler van onder meer Feyenoord en Ajax. Hij is bezig aan een tweede termijn in Suriname. Het gaat nu een stuk beter, want in zijn eerste periode vloog hij slechts maandelijks naar Suriname terwijl hij de ploeg nu full-time onder zijn hoede heeft.

De nummer 151 van de FIFA-ranglijst bereidt zich op het veld van de amateurs van Pancratous in Badhoevedorp ontspannen voor op de oefenwedstrijd tegen Telstar. Die begint morgen om 19.00 uur.

Het is net geheel toevallig dat het Surinaamse elftal tegen Telstar speelt. De club heeft een rijk verleden als het gaat om Surinaamse voetballers. Onder andere Jimmy Floyd Hasselbaink, Florian Vijent (die omkwam bij de SLM-ramp op 7 juni 1989 bij het vliegveld Zanderij), Radjin de Haan en Andwelé Slory speelden voor de Witte Leeuwen.