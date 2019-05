Ontslagen Telstar-spits uitgenodigd voor Ajax - Spurs: "Ik zit morgen in het stadion"

VELSEN-ZUID - In de bestuurskamer van Telstar wordt er niet om gelachen, maar popjournalist en Ajax-fan Menno Pot kan de actie van Jordie van der Laan wel waarderen. De aanvaller meldde zich vorige week ziek om in Londen Ajax te kunnen aanmoedigen, maar viel door de mand en werd ontslagen. Pot nodigt Van der Laan nu uit om morgen met hem mee te gaan naar de Arena, voor de return.

Dat aanbod komt niet geheel uit de lucht vallen, zo blijkt als we Van der Laans tweets er op naslaan. Op een tweet waarin @Ajax1nl zijn ontslag meldt, reageert hij gevat. "Ik verdien nu toch wel een kaartje voor de wedstrijd van woensdag? Ben tenslotte toch vrij."

Zijn tweet bleef niet onopgemerkt: behalve een grote hoeveelheid likes en retweets kwam er ook een reactie van voetbaljournalist Menno Pot binnen:



"Hey @JordievdLaan, dit is een serieus bericht", begint Pot zijn tweet. "Ik heb een kaart over voor #ajatot. Wil je mee?" Hoewel Van der Laan zijn actie van vorige week al duur heeft betaald, verwacht Pot wel een kleine betaling in natura. "Prijs: een rondje bier voor mij en mijn drie vrienden (wel grote graag). Ik herhaal: dit is een serieus bericht."





Naar verluidt zou Van der Laan inmiddels op Menno's voorstel zijn ingegaan, al laat SC Telstar op Twitter al dan niet gekscherend weten dat de ontslagen aanvaller 'tot morgenavond al helemaal volgeboekt zit'.

'Kansberekening'

Van der Laan legde vanochtend in het Radio 1 Journaal op NPO Radio 1 uit dat hij voorafgaand aan zijn besluit om naar Londen af te reizen 'een soort kansberekening' heeft gedaan.

Lees ook: Telstar-speler meldt zich ziek om Spurs-Ajax bij te wonen en wordt ontslagen

"Ik had een ticket voor Tottenham - Ajax inderdaad. En in mijn optiek waren er twee opties: of het vragen/melden bij de trainer, maar eigenlijk wist ik al dat dat niet zou gaan werken. Dus koos ik voor de andere optie: en dat was me ziekmelden. Ik achtte de kans om toestemming te krijgen te klein, dus dacht ik: als ik me ziekmeld heb ik meer kans. Dan ga ik in ieder geval naar de wedstrijd, en komen ze er misschien niet achter."

Alsof Van der Laans dilemma nog niet groot genoeg was, bracht de regie hem tijdens de wedstrijd in Londen ook nog eens vol in beeld. "Heel bizar, natuurlijk."

Vorige week donderdag werd hij op het matje geroepen. "Toen heb ik een heel goed gesprek gehad, en netjes afgesproken dat we met wederzijds goedvinden mijn contract ontbinden. Ik lees ook dat ik ben ontslagen, maar dat is iets anders."

'Onhandige actie'

Als hij ooit nog voor een andere club zal voetballen, zal hij zijn trainingen niet snel overslaan. "Ik begrijp ook wel dat het een onhandige actie is geweest en dat het een signaal naar anderen moet zijn dat het geen normale gang van zaken is."

Van der Laan is niet de enige Telstar-speler die ooit een training oversloeg om zijn eigen agenda te volgen. In 1985 besloot een Velsense voetballer dat hij liever de Elfstedentocht schaatste. "Of het bij de clubcultuur hoort weet ik niet, maar het is wel bijzonder dat het bij dezelfde club gebeurt."

'Paar aanbiedingen'

De wedstrijd van morgen hoeft hij dus niet te missen. "Ik ben ervan overtuigd dat ik morgen in het stadion zit." Of hij ook al contact met andere clubs heeft gehad? "Ik heb hier en daar een paar aanbiedingen, maar nog niets concreets."