Technisch directeur Piet Buter per direct weg bij Telstar

VELSEN-ZUID - Technisch directeur Piet Buter vertrekt per direct bij Telstar. Vorige week kwam naar buiten dat het spelersbudget met ruim twee ton omlaag gaat. "Op de aan- en verkoop van spelers hebben wij het juist goed gedaan", aldus Buter.

De inwoner van Haarlemmerliede vindt het dan ook vreemd dat er op zijn spelersbudget gekort wordt, terwijl hij de afgelopen twee jaar juist winst heeft gedraaid. "Voor Mike Snoei is er ook nog een mooie afkoopsom betaald en met het aanstaande vertrek van Terell Ondaan komt er ook weer wat binnen", vertelt Buter.

Met het vertrek van trainer Snoei naar De Graafschap is er een extra reden voor het vertrek van Buter ontstaan, want algemeen directeur Pieter de Waard wil de nieuwe trainer aanstellen. "Dat is geen werken voor een technisch directeur. Telstar is mijn club en zal het blijven, maar zo gaat het niet", licht Buter toe.

Piet Buter blijft wel werkzaam als internationaal scout voor het Engelse Southampton.