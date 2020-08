Onweer en 'watergordijnen' zorgen voor verkoeling in noorden van provincie, zuiden moet geduld hebben

NOORD-HOLLAND - De hele provincie snakt naar verkoeling en waar de mensen uit de Noordkop en West-Friesland vannacht een enorme hoeveelheid regen en onweer over zich heen kregen, bleef het in de rest van de provincie akelig stil . Maar wanneer de rest van de provincie eindelijk die tijdelijke verkoeling krijgt, is volgens weerman Jan Visser lastig te zeggen.

"We hebben in de provincie te maken met zogeheten 'Impuls Storm' die vanuit het niets op komen zetten en heel lang blijven hangen. Zo was er vannacht sprake van een watergordijn in Enkhuizen, dat zelfs de natste plek van Noord-Holland was, maar in Hoorn bleef het droog. "De buien kwamen vannacht vanuit West-Friesland en de Noordoostpolder opzetten en het was gigantisch."

Dat beaamt hobbyfotograaf Henk Visser uit Enkhuizen: "Ik werd wakker van het onweer, het ging achter elkaar door. Dat was wel indrukwekkend. Normaal zie je weleens dat het een beetje licht is, maar nu ging het van drie tot vijf uur aan één stuk door."

Benauwd tot maandag

In het midden en in het zuiden van de provincie kijken de inwoners van onder andere Haarlem, Amsterdam en Purmerend uit naar een beetje verkoeling, maar Jan laat weten dat dat echt niet te voorspellen valt. "Dat benauwde gevoel is sowieso pas na het weekend weg," vertelt Jan. "Wel loopt de temperatuur langzamerhand terug, maar door de grote hoeveelheid vocht in de lucht blijft het nog wel even benauwd.