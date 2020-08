Mexicaans restaurant Zaandam weer open na verwoestende brand: "We hebben jullie gemist"

ZAANDAM - Op het terras zijn de klanken van het lied 'Mexico' te horen, waar famlie, vrienden en vaste gasten van eigenaren Hans en Gré Kok zich hebben verzameld. Een grote opening zit er door het coronavirus niet in, maar Gré is dolblij dat dit selecte gezelschap aanwezig is.

In januari slaat het noodlot toe als hun restaurant in vlammen opgaat. "Verschrikkelijk, je levenswerk is weg. Je moet het nu maar afwachten, wat is er nog over?", vertelt de gemotioneerde Gré begin dit jaar aan de verslaggever van NH Nieuws.

Nieuw begin

Het restaurant aan de Rozengracht staat nog steeds leeg, maar de twee blijven niet bij de pakken neer zitten. Ze zien een buitenkansje op de Dam in Zaandam en toveren een Grieks restaurant om in hun stijl. Ze laat de plek achter waar ze in 1992 zijn begonnen, met haar toenmalige ex-man Dick Hotting en waar haar kinderen boven zijn geboren. Gré: "Ondernemen doe je met elkaar, met je familie."



"Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zijn we wezen klussen", vertelt Gré. Met een 'niet lullen, maar poetsen mentaliteit' en een wisselend team van collega's en vrienden hebben ze in een paar maanden het restaurant weer opgebouwd. Het meest opvallende zijn de kleuren, die hetzelfde zijn als op het oude pand.

Opvallende kleuren

Gré: "Als de huisbaas het goed vond, mochten we het van de gemeente het gebouw verven zoals we wilde." De verhuurder had met het stel te doen en besloot om dit voor hen te doen. De meningen over de kleuren zijn verdeeld, maar Gré is er hartstikke trots op: "Het had een hele rare situatie geweest als het pand Zaans groen was geweest, dan had ie niet de uitstraling gehad van een Mexicaan."

Voelt als familie

De vaste gasten zijn in ieder geval weer blij dat ze kunnen genieten van taco's en de beroemde spareribs. Aan de verslaggever van NH Nieuws vertelt een vaste gast dat hij hier al jaren komt met zijn vrienden: "Het is fantastisch. Het is gewoon een familie."



Vanaf zondag 16 augustus is Pancho's Cantina officieel voor alle gasten heropend.