Eigenaresse van Mexicaans restaurant in Zaandam: "M'n levenswerk staat in brand"

ZAANDAM - Restauranteigenaresse Gre Schilders kan haar tranen niet bedwingen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in haar restaurant Pancho's Cantina aan de Rozengracht in Zaandam.

NH Nieuws

"M'n levenswerk staat in brand", zegt ze voor de camera van NH Nieuws. De omvang van de schade is nog onduidelijk, maar feit is dat de brandweer sinds vanochtend 5.15 uur enkele uren in touw is geweest om de vlammenzee te bedwingen. Inmiddels is de brand onder controle, meldt de Veiligheidsregio op Twitter.

"Ik weet het niet, we moeten het afwachten", reageert Schilders met een betraand gezicht op de vraag hoe groot de schade is. Eerder vanochtend liet de Veiligheidsregio weten dat de brand in de keuken van het restaurant is ontstaan. Sloopwerk Inmiddels is duidelijk dat de constructie van het pand is aangetast, en het restaurant gedeeltelijk gesloopt moet worden om na te blussen. "Ik hoorde van de brandweer dat de afzuigkap naar beneden stortte", vertelt de eigenaresse. "Maar ik heb geen idee hoe het er van binnen uitziet, werkelijk niet. Verschrikkelijk, het is verschrikkelijk."

NH Nieuws

De brand heeft volgens de Veiligheidsregio vooral in de keuken van het restaurant gewoed. Daarbij is veel rookschade is ontstaan. De brand is niet uitslaand geweest, maar vanwege de stevige rookontwikkeling waarschuwde de Veiligheidsregio omwonenden wel ramen en deuren dicht te houden. Behalve het restaurant zijn ook enkele woningen en een bed & breakfast getroffen, al is niet duidelijk of er daar ook sprake is van brandschade, of dat het om rook- en/of waterschade gaat. Ontruimde woningen Bewoners van enkele ontruimde, naastgelegen woningen kunnen voorlopig nog niet terug naar huis.