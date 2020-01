Brand in Mexicaans restaurant Zaandam: sluit ramen en deuren

ZAANDAM - In het Mexicaanse restaurant Pancho's Cantina in het centrum van Zaandam woedt momenteel brand. Daarbij komt veel rook vrij.

Vanwege de ligging en de grootte van het pand is de brandweer met meer materieel ter plaatse dan gebruikelijk. Het vuur wordt onder meer vanuit een ladderwagen bestreden.

De brand zit in de constructie van het pand, waardoor een gedeelte gesloopt moet worden om te kunnen blussen. Naast het restaurant zijn ook drie woningen en een B&B getroffen. Iedereen is uit het pand.

De brand is niet uitslaand, maar er komt wel veel rook bij vrij. Daarom krijgen omwonenden het advies om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek laat weten dat de brand vermoedelijk is ontstaan in de keuken van het restaurant.

Hoewel de melder op het moment dat brand uitbrak in de zaak was, heeft hij zich op tijd in veiligheid kunnen brengen. Er zijn geen gewonden gevallen, laat de woordvoerder weten.

Over de oorzaak is nog niets bekend.