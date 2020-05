Pancho's werkt aan nieuw restaurant: "De brand mocht niet het einde betekenen"

Op 21 januari zagen Hans en Gré hun restaurant aan de Rozengracht volledig afbranden. Niets bleef over van hun Mexicaanse restaurant, dat al sinds 1992 een begrip in de Zaanse binnenstad is. Van opgeven wilden ze niet weten en ze besloten op zoek te gaan naar een plek voor een nieuw restaurant. "Na 28 jaar mocht die brand niet het einde van de Mexicaan betekenen", aldus Gré.

Van de nood werd een deugd gemaakt, waarna ze terechtkwamen bij een voormalig Grieks restaurant op de Dam, dat onlangs haar deuren sloot. "Dit is helemaal voor ons gemaakt", zegt Hans. "Het is authentiek en ik denk dat het prachtig wordt."

Anderhalvemetersamenleving

De komende maanden zal een team het nieuwe restaurant moeten gaan inrichten. Daarnaast moet ook alles gereed worden gemaakt voor de aanstaande anderhalvemetersamenleving. "Dat betekent een gehalveerde capaciteit, alles op afstand en extra tafels tussen de mensen om de anderhalve meter te bewaken."

Waar veel ondernemers op dit moment in zwaar weer verkeren vanwege de coronacrisis, weten Hans en Gré ook dat ze creatief moeten zijn. "We willen langere dagen gaan draaien, zodat meer mensen ons gespreid kunnen bezoeken. We beginnen met een kopje koffie en een lunch, vervolgens kunnen mensen dineren en we willen tot een uur of één 's nachts doorgaan met wat tequila en kleine hapjes", blikt Gré alvast vooruit. "We blijven knippelhard werken en we gaan door op dezelfde voet zoals we dat eigenlijk altijd gedaan hebben."