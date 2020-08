FNV overweegt kortgeding tegen KLM na uitstel loonsverhoging zonder overleg

SCHIPHOL - KLM liet eerder vandaag weten de afgesproken loonsverhoging van 2,5 procent niet door te voeren. De loonsverhoging zou per 1 augustus voor alle werknemers ingaan. De vakbonden zijn niet meegenomen in dit besluit. FNV is onaangenaam verrast en overweegt een kortgeding.

Jan van den Brink, bestuurder van FNV Luchtvaart laat in een reactie op het besluit weten boos te zijn: "De KLM schort eenzijdig een afspraak op die wij met hen hebben gemaakt. Dit kun je echt niet maken." De vakbond maakt zich met name zorgen om de lage inkomens: "En zoals zo vaak zijn ook nu weer vooral de lagere inkomens de dupe. Wij beraden ons op maatregelen, waaronder een kort geding om hen te dwingen om toch die loonsverhoging uit te betalen aan hun mensen."

Door de coronacrisis vervoert KLM veel minder passagiers dan andere jaren, waardoor de inkomsten teruglopen. De loonsverhoging die vorig jaar na lange onderhandelingen met vakbonden werd bereikt, zou het concern jaarlijks zo'n 50 miljoen euro kosten. KLM benadrukte vanmiddag dat het niet gaat om afstel, maar om uitstel en zegt niet anders te kunnen. Momenteel verliest KLM dagelijks zo'n 10 miljoen euro.

Staatssteun

KLM krijgt vanwege de coronacrisis steun van de overheid, maar eerder bleek al dat er 5000 banen op de tocht staan. De luchtvaartmaatschappij vroeg twee maanden geleden al om uitstel van de loonsverhoging. De vakbonden gingen hier toen niet meer akkoord.

Van den Brink zegt hierover: "KLM ontvangt steun uit de NOW. Daarbij hoort dat ze de lonen gewoon blijven uitbetalen. Let wel, dit staat los van de reorganisatie van het bedrijf. Als er minder werk is dan zijn er minder mensen nodig. Maar dat moet dan netjes opgelost worden."

Strikte voorwaarden

Vakbond CNV is minder boos, maar stelt strikte voorwaarden aan de werkgever. Michiel Wallaard, bestuurder van CNV Vakmensen, stelt de uitstel te begrijpen, maar het moet geen afstel zijn: "Deze pauze in de loonsverhoging kan ook echt alleen maar een pauze zijn. Het blijft geld dat als tegoed uitstaat voor alle medewerkers. En daarmee bedoel ik ook de mensen die in de komende periode KLM gaan of moeten verlaten. Alle financiële verrekeningen met hen zullen gaan langs de route waarbij de in 2019 afgesproken loonsverhoging als inclusief geldt."

De vakbond vindt het optreden van KLM-directie wel erg bot: "Dat is tamelijk ongepast. Maar, zoals gezegd, in het licht van de huidige omstandigheden is mijn bond bereid daar iets losser mee om te gaan.”

Geen bonussen

CNV wil benadrukken dat álle werknemers van KLM last hebben van deze maatregel: "Dit uitstel van loonsverhoging geldt voor álle KLM’ers. Vliegend, niet-vliegend, service-verlenend of anderszins, witte boord, blauwe boord. En ik wil het woord bonus de komende jaren volstrekt niet horen."