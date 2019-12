Vakbonden en KLM akkoord over cao voor cabinepersoneel

SCHIPHOL - Na bijna een half jaar onderhandelen zijn vakbonden en KLM het eens geworden over een nieuwe cao voor cabinepersoneel. Behalve een loonsverhoging krijgen stewardessen en pursers een vrij te besteden budget van twee procent van het loon.

De onderhandelingen begonnen in mei, en leidden in oktober tot een eindbod van KLM van zeven procent loonsverhoging. Hoewel de bonden daar toen niet mee akkoord gingen, zijn ze nu alsnog onder voorwaarden akkoord.

De komende twee jaar en negen maanden gaat het loon stapsgewijs zeven procent omhoog. Volgens FNV-bestuurder Birte Nelen is dat een 'mooi resultaat, waardoor het personeel er echt op vooruit gaat'.

De jaarlijkse twee procent extra kan worden besteed aan opleiding, vrije tijd of worden overgemaakt als jaarlijkse uitkering.

"Zo'n moderne arbeidsvoorwaarde kan het personeel goed gebruiken", aldus Nelen. "Omdat er onregelmatig wordt gewerkt, is het goed nieuws dat medewerkers nu kunnen kiezen voor investeren in zichzelf op een manier die het best bij hen past."

Eenmalige uitkering

Bovenop de genoemde resultaten krijgt personeel naar rato een eenmalige uitkering van 375 euro. Verder blijft ook de winstdeling, die KLM wilde uitkleden, in de huidige vorm gehandhaafd.

Wel wordt de vrijwillige vertrekregeling teruggebracht van 100 naar 25 fulltime banen. Het geld dat daarmee wordt bespaard wordt gebruikt om de overige voorwaarden te financieren.

Het voorlopige akkoord wordt in januari voorgelegd aan vakbondsleden voorgelegd. Als ze ermee instemmen, gaan de gemaakte afspraken met terugwerkende kracht per 1 juni 2019 in.