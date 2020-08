Haarlemse scholen vragen om preventieve coronatest docenten

HAARLEM - Het Mendelcollege en het Kennemer Lyceum in Haarlem zouden graag hun docenten en andere personeelsleden preventief willen laten testen op het coronavirus. Ze zouden in een gesprek met de GGD en de gemeente deze mogelijkheid willen bespreken, om volgende week met meer vertrouwen weer duizenden scholieren te kunnen ontvangen.

Een preventieve test zou volgens de twee schoolbesturen niet alleen bijdragen aan meer vertrouwen onder de docenten, maar ook voor de leerlingen de noodzaak aantone van maatregelen tegen de stijgende lijn van het aantal patiënten.

"We gaan als eerste regio in Nederland weer beginnen met het schoolseizoen en niemand weet hoe het gaat", zegt rector-bestuurder Jan-Matthijs Heinemeijer van het Mendelcollege. Vanaf maandag komen ruim 1700 leerlingen weer naar de school in Haarlem-Noord. "De laatste update van de RIVM-maatregelen voor scholen voor voortgezet onderwijs dateert alweer van 24 juni en de situatie is sinsdien wel weer erg veranderd." Heinemeijer ziet angst onder het personeel dat deze week de opening van de school voorbereidt. "Maar het gaat helaas niet over onderwijs, maar over hoe ze dertig leerlingen in de klas moeten ontvangen."

Niet waterdicht

De rector van het Mendelcollege realiseert zich dat een preventieve coronatest niet zaligmakend is. "Ik weet dondersgoed dat het niet waterdicht is, maar het kan helpen bij het voortijdig ingrijpen van brandhaarden. Ons enige doel is de scholen open te laten blijven. Dat is ook van belang voor de sociale cohesie in de regio."

De twee scholen zouden graag een gesprek hierover aangaan met de gemeente. Tijdens de zomervakantie zijn alle onderwijsinstellingen in de regio voor voortgezet onderwijs in nauw overleg met elkaar. De heropening van de scholen vlak voor de vakantie in en rondom de stad verliep rommelig. Sommige gingen weer geheel open met les in de klas gecombineerd met online lessen. Andere hielden alleen mentoruurtjes of bleven alleen maar online 'open' nadat het rijk op advies van het RIVM weer groen licht had gegeven.

Thermometers

Nu proberen de Haarlemse scholen op eenduidige manier te opereren, en met elkaar de maatregelen die per school worden ingevoerd te delen. Zo worden op sommige scholen kantines gesloten en pauzes gespreid en wordt er nagedacht over het invoeren van een mondkapjesplicht. Het Mendelcollege zou het liefst ook temperatuur meten bij alle leerlingen als ze 's ochtends de school binnen gaan, maar dat blijkt met het oog op de privacy-wetgeving nu niet haalbaar. "We hebben de thermometers aangeschaft, dus we kunnen ze altijd nog inzetten", aldus rector Heinemeijer.