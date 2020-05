Tien leerlingen per klas en geen pauzes op het Mendelcollege in Haarlem

HAARLEM - Niet alle scholen voor voortgezet onderwijs in Haarlem gaan volgende week lesgeven. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Kennemer Lyceum, heeft juist het Mendelcollege wel alles uit de kast getrokken om dinsdag leerlingen echt les te gaan geven. Ook al is dat maar voor twee weken lang.

Rector-bestuurder Jan-Mattijs Heinemeijer staat juist te poppelen om de leerlingen dinsdag weer te ontvangen, ondanks dat het nooit de volledige leerlingenpopulatie van 1.750 tegelijk kan zijn. De klassen zijn opgedeeld in drie groepen, waarbij één groep een dagdeel in de klas zit met de docenten en de rest via de webcam thuis online meekijkt. In de school zijn routes uitgestippeld waar de leerlingen langs naar hun klaslokaal gaan en daar blijven ze dan ook het hele dagdeel. (tekst gaat door na video)

NH Nieuws / Geja Sikma

Heinemeijer vindt het vreemd dat andere Haarlemse scholen besloten hebben de resterenden weken geen les te geven. Het Kennemer Lyceum liet gisteren aan NH Nieuws weten geen 'circusacts' te willen uithalen om voor zes lesdagen de leerlingen naar school te laten komen.

Quote "Als ze hier de school uitlopen en achterop de bagagedrager bij elkaar springen, dat heb ik niet in de hand" Jan-Mattijs Heinemeijer, mendelcollege

Rector Peter de Zoete: "Het is gekkenwerk om de school helemaal om te bouwen voor zes lesdagen. Over de datum van 2 juni is niet goed nagedacht. Daar had de minister zich niet mee moeten bemoeien." Zijn collega van het Mendelcollege vindt het contact met elkaar "zo wezenlijk naast het halen van je diploma, dat doe je niet thuis achter je laptop". (tekst gaat door na de video)

NH Nieuws / Geja Sikma

Het Mendelcollege zal de ervaringen van de komende twee weken gebruiken als 'oefening' voor het schoolsysteem na de zomervakantie. Want ook rector Heijnemeijer houdt net als zijn collega van het Kennemer Lyceum er rekening mee dat er dan nog steeds de klassen niet vol mogen met dertig leerlingen.