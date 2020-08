Groot nieuws uit Volendam: Francesco Antonucci blijft nog een jaar

VOLENDAM - FC Volendam kan volgend seizoen weer beschikken over Francesco Antonucci. Feyenoord neemt de Belg over van AS Monaco en de Rotterdammers stallen hem direct tot het einde van het seizoen bij Het Nieuwe Oranje, waar Antonucci vorig seizoen al furore maakte.

Antonucci tekent een contract tot medio 2024 in De Kuip, met een optie voor nog een extra jaar. Met de transfer is een ingewikkelde constructie gemoeid, waarbij Volendam een deel van de transfersom betaalt en daarnaast meeprofiteert wanneer Feyenoord de middenvelder verkoopt. Antonucci werd afgelopen seizoen gehuurd van Monaco en speelde uitstekend. Met elf doelpunten en vijf assists was hij zeer belangrijk voor de ploeg van trainer Wim Jonk.

"Ik ben erg blij en trots met mijn volgende stap naar Feyenoord", stelt Antonucci op de site van de Volendammers. "Ik denk dat dit een perfect vervolg is voor mijn carrière. We hebben een mooi seizoen gehad met FC Volendam, maar jammer genoeg konden we het niet afmaken. Ik heb altijd gezegd dat ik wilde helpen om de club naar de eredivisie te brengen. Nu hebben we een nieuwe kans en ik ga alles geven om nu wel te promoveren."