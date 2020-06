Antonucci blijft mogelijk tóch bij FC Volendam: "Hij is gewoon op vakantie"

VOLENDAM - Verwarring alom in Volendam. Francesco Antonucci (links op de foto) had al lang en breed afscheid genomen van de fans op de Facebookpagina van FC Volendam, maar mogelijk blijft de middenvelder toch voetballen in het vissersdorp. Dat zegt technisch directeur Jasper van Leeuwen van FC Volendam bij NH Sport.

Pro Shots/Vincent de Vries

Antonucci werd afgelopen seizoen gehuurd van AS Monaco en speelde uitstekend. Met elf doelpunten en vijf assists was hij zeer belangrijk voor de ploeg van trainer Wim Jonk. Donderdag nam hij middels een video afscheid: “Dit is mijn laatste dag bij Volendam. (...) Wie weet ga ik jullie terugzien in de toekomst." Die toekomst zou dus al heel snel kunnen zijn, want volgens Van Leeuwen is er nog niets besloten over de toekomst van de Belg. "Hij is gewoon op vakantie." Tekst loopt door onder de video

"Hij is opgeroepen door Monaco omdat hij daar formeel eigendom van is", aldus Van Leeuwen. "21 juni beginnen ze daar weer met hun trainingen. Hij gaat zich daar netjes melden, maar er is nog helemaal niets duidelijk over waar hij volgend seizoen speelt."

Quote "Antonucci weet dat hij welkom is om nog een jaar te voetballen in Volendam" technisch directeur FC Volendam jasper van leeuwen