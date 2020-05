Antonucci is nog bij FC Volendam, maar wat gebeurt er na 1 juli?

VOLENDAM - Hij was de revelatie van de eerste divisie: FC Volendam-middenvelder Francesco Antonucci. Huurling van AS Monaco en nu begeerd door diverse clubs op het hoogste niveau. Tot 1 juli traint hij gewoon in Volendam. Hopelijk langer, zegt technisch directeur Jasper van Leeuwen. "Hij weet dat hij hier welkom is."

Pro Shots/Vincent de Vries

Interesse AZ Zijn cijfers zijn fenomenaal. In twintig wedstrijden maakte de jonge Belg elf doelpunten en gaf hij vijf assists. Volgens Het Nieuwsblad zijn de Belgische topclubs Genk, Anderlecht en Club Brugge geïnteresseerd in de 20-jarige jeugdinternational. Maar ook AZ zou Antonucci op de korrel hebben. Technisch directeur Max Huiberts van AZ laat desgevraagd weten niet op dit gerucht te reageren. Tekst gaat verder onder het artikel

"Niet verrast" Van Leeuwen is niet verrast door de belangstelling voor de oud-speler van Anderlecht en Ajax. "Nee, dat is voor mij niet nieuw. Dat is al maanden zo", zegt hij over de speler die afgelopen seizoen werd uitgeroepen tot het beste talent van de de derde periode. Natuurlijk hoopt Van Leeuwen, net als trainer Wim Jonk, dat de smaakmaker er nog een seizoen aan vastplakt in Volendam. "Wij spreken veel met Franco. Dat doet Monaco niet. Die hebben nu andere zaken aan het hoofd, zoals het beëindigen van de Franse competitie. Maar er is ook geen haast bij. De transferwindow duurt nog lang."

NH Sport/Edward Dekker

Contract "Het is voor hem een luxe-positie", vervolgt Van Leeuwen. "Hij heeft heel veel opties. Het is de vraag hoe concreet die worden. Dat is een proces. Formeel is onze invloed nul. Het enige dat wij weten is dat we hem tot en met 30 juni hier hebben. Het gaat erom wat Franco wil." Het contract van Antonucci bij AS Monaco loopt nog tot de zomer van 2022. Onlangs besloot Club Brugge om een andere Volendamse huurling, verdediger Noah Fadiga, terug naar België te halen. Tekst gaat verder onder het artikel

Micky van de Ven Ook de afgelopen seizoen doorgebroken Micky van de Ven staat bij veel clubs op de radar. FC Volendam verlengde al vroegtijdig zijn contract tot de zomer van 2023. Daarmee verzekerde de club zich van een mooie transfersom, maar van een tussentijds vertrek is deze zomer geen sprake. Van Leeuwen: "Hij blijft nog een seizoen. Ik weet dat honderd procent zekerheid in de voetbalwereld niet bestaat, maar dit hebben we echt met elkaar zo uitgesproken."

Pro Shots/Thomas Bakker