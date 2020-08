Michael van Praag boos op handelswijze AZ: "Doe dat niet stiekem"

ZEIST - Michael van Praag is niet te spreken over de handelswize van AZ. Het bestuurslid van de UEFA vindt dat de Alkmaarders achter zijn rug om hebben geprobeerd een ticket voor de Champions League te krijgen.

Van Praag zegt in het AD er geen problemen mee te hebben dat AZ contact heeft opgenomen met de UEFA, nadat de club geen gehoor had gevonden bij de KNVB over de toewijzing van het Champions League-ticket. "Maar doe dat niet stiekem. Ze hebben een heel 'sneaky' spel gespeeld. Ze hebben mijn integriteit in twijfel getrokken en zijn achter mijn rug om bij de UEFA gaan klagen. Schijnbaar puur bedoeld om mij in diskrediet te brengen."