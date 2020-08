AZ loot thuisduel tegen Viktoria Plzeň en staakt verzet

NYON - AZ speelt over ruim twee weken in de voorronde van de Champions League tegen Viktoria Plzeň, de nummer twee van Tsjechië. Dat is de uitkomst van de loting in het Zwitserse Nyon. Vanwege de nasleep van de corona-uitbraak wordt slechts één duel gespeeld.

Pro Shots/Inside foto

Bij Viktoria Plzeň treffen de Alkmaarders een oude bekende: voormalig AZ-speler Ondřej Mihálik. Deze zomer werd de aanvaller na een huurperiode overgenomen van AZ. De Tsjechen werden in 2018 voor het laatst landskampioen en zijn de laatste jaren een vaste klant in Europa. De ploeg was zowel in de Champions League als in de Europa League actief. Op de Europese ranglijst staan de Tsjechen een stuk hoger (47e) dan de Noord-Hollanders (83e). Mocht AZ 25 of 26 augstus als winnaar uit de tweestrijd komen dan volgt er half september nog een derde voorronde (ook één wedstrijd) en een play-off treffen (over twee duels) voordat de Alkmaarders instromen in het hoofdtoernooi. Tekst gaat verder onder de tweet

Geen verdere procedure AZ had per brief protest aangetekend bij de UEFA, omdat de Alkmaarders vinden dat niet Ajax maar zij als nummer één van Nederland moeten worden aangemerkt. De KNVB koos voor Ajax omdat de Amsterdammers op basis van een beter doelsaldo boven AZ stonden in de voortijdig beëindigde competitie. AZ vindt het onderlinge resultaat met Ajax doorslaggevend, maar vond geen gehoor bij de UEFA. De club had haar gelijk nog kunnen proberen te halen bij het internationale sportgerechtshof CAS, maar ziet daar vanaf. "Nu de loting is geweest, hebben we uiteindelijk antwoord op onze vraag. Daar leggen we ons voor nu bij neer, we richten het vizier op de toekomst", aldus algemeen directeur Robert eenhoorn op de clubwebsite.

Quote "Uiteindelijk hebben we antwoord op onze vraag. Daar leggen we ons voor nu bij neer" algemeen directeur AZ Robert eenhoorn

Startgeld Ajax mag in het hoofdtoernooi beginnen als de Champions League-winnaar van het seizoen '19/'20 zich via de nationale competitie voor het Europese toernooi plaatst. In dat geval ontvangt Ajax een startgeld van ruim 15 miljoen euro. De groepsfase begint 20 en 21 oktober.