Tijd dringt voor AZ, UEFA blijft vooralsnog stil

ALKMAAR - Voetballiefhebbend Noord-Holland wachtte met smart op maandag 3 augustus. Op die dag zou bekend worden of Ajax of AZ het belangrijkste Champions League-ticket namens Nederland in de wacht zou slepen. De KNVB gaf het ticket aan Ajax als nummer één van de vorige afgebroken competitie, maar daar was AZ het niet mee eens. Volgens de Alkmaarders hadden juist zij recht op een ticket voor directe plaatsing voor het miljoenenbal.

Om die reden diende AZ een protest in bij de UEFA om alsnog het belangrijkste Champions League-ticket in handen te krijgen. Vooralsnog bereidt het team van trainer Arne Slot zich 'gewoon' voor op het spelen van de tweede voorronde van het toernooi, die op 25 of 26 augustus op het programma staat. De loting voor de tweede voorronde is komende maandag al, maar het is inmiddels nog steeds niet duidelijk waar AZ aan toe is. De UEFA blijft vooralsnog stil en het is nog onduidelijk of de Alkmaarders zich direct plaatsen voor de hoofdfase van de Champions League.

Geen voortgang

Slot vertelde donderdag nog dat er vooralsnog geen voortgang is in het proces. "Nee, dat is er niet. Het is eigenlijk stil van alle kanten", zei de oefenmeester tegen de NOS. "Wij zijn constant in afwachting of er al iets besloten is en wat er dan is besloten. Maandag is de loting en we verwachten dan wel iets gehoord te hebben."

Ongeplaatst

Als AZ maandag de koker in gaat voor de loting van de tweede voorronde van de Champions League, kunnen zij worden gekoppeld aan Besiktas, Viktoria Plzen of Rapid Wien. Dat komt omdat de Alkmaarders een ongeplaatste status hebben tijdens de loting.