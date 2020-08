Familie van Tamar opgelucht nu gezochte Mazda is gevonden: 'Dankbaar voor reacties'

MARKEN - De familie van Tamar is opgelucht nu de door de politie gezochte auto is gevonden en in beslag is genomen. Dat laat de woordvoerder van de familie, Richard de Weijze, weten aan NH Nieuws.

Zojuist werd het nieuws bekend dat de politie de grijze Mazda 3 in beslag heeft genomen. Het voertuig kwam dankzij bewakingscamera's op een parkeerplaats in beeld in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar op 25 juli.

"De familie is ontzettend blij en dankbaar dat er zo massaal gereageerd is op de politieberichten", vertelt De Weijze. "Verder is het een zaak van de politie en moeten we afwachten. Maar het feit dat de gezochte auto ook daadwerkelijk gevonden is, maak de familie blij."

Geen aanhoudingen

Politiewoordvoerder Koos Venema vertelt aan NH Radio dat het een belangrijke stap is in het onderzoek, maar dat er nog veel uitgezocht moet worden. "De komende dagen wordt de auto forensisch onderzocht. Dan gaan we kijken of deze auto ook daadwerkelijk betrokken is bij het tragische ongeval."

Daarnaast laat de woordvoerder weten dat er nog geen aanhoudingen zijn gedaan. "We weten wie de eigenaar van de auto is en we kijken eerst of hij die bewuste nacht ook gereden heeft."