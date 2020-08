18.000 euro om raadsvragen Opmeer beantwoord te krijgen: "Volkomen ridicuul"

Oppositiepartij DSV had vragen gesteld over de inhuur van extern personeel. Volgens het college moest er 18.000 euro uit de reserves worden gehaald om de vragen te beantwoorden, omdat de vragen te gedetailleerd waren en er vanwege een beperkte bezetting mensen ingehuurd moesten worden.

Volgens hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans is het een vernietigbaar besluit. "Het is zo fout als het maar zijn kan." Tegenover Binnenlands Bestuur legt zijn collega Elzinga uit dat alleen als het openbaar belang in het geding is, er een reden kan zijn om vragen niet te beantwoorden.

Volgens Voermans is het handelen van het college in strijd met de gemeentewet. "Dat is een onvoorwaardelijk recht. Het is een vernietigbaar besluit." Hij stelt daarom ook voor om stappen te ondernemen.

Burgemeester: compromis in de maak

Burgemeester Gertjan Nijpels laat aan Binnenlands Bestuur weten dat de hele situatie geen schoonheidsprijs verdient, en dat er gewerkt wordt aan een compromis. Toch zegt hij ook dat in de toekomst het vragen van geld opnieuw niet kan worden uitgesloten bij het stelen van vragen aan het college.