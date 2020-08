Klauteren in het nieuwe klimpark 't Twiske: "Het is toch leuk, een beetje spanning"

OOSTZAAN - Het duurde vier jaar, maar nu is Klimpark 't Twiske dan eindelijk realiteit, tot genoegen van de bouwers én de spelende jeugd. Terwijl de mussen nog net niet van het dak vallen, weerhoudt dat een groep enthousiaste kinderen er niet van om op twaalf meter de lucht in te gaan. "Het is hierboven ook warm", zegt Tycho, die hoopte op een beetje verkoeling.

NH Nieuws / Thyra de Groot

Bouwer Nelis Holst is trots op het park. Het is de grootste van Noord-Holland. Het plan lag er al vier jaar, maar pas later, door een groep enthousiaste bevriende ondernemers is het ook daadwerkelijk van de grond gekomen. "Enkele elementen van het speelpark heb ik zelf mogen bedenken. Zo zie je de letters 'Twiske' hangen boven je als je binnen komt lopen, dat was mijn idee." Op de warme zomerdag luisteren de jonge klimmers aandachtig naar de uitleg van instructeur Mitchell Gosman. De 'grote' kinderen, van 1 meter 35, mogen zelf op avontuur gaan. Als ze nog 'klein' zijn, mogen ze onder begeleiding van een volwassenen het parcours ontdekken. Tekst gaat door onder video

Lekker klimmen in 't Twiske - NH Nieuws

Cato van Baarssen runt op dit moment het klimpark samen met Nelis. Het park is pas net open, maar het meest bijzondere is volgens haar: "We hebben in een week alle weersomstandigheden gehad: onweer, mooi weer, heet weer." Met onweer mag er niet geklommen worden en zijn alle kinderen dan ook snel uit de bomen gehaald. Snel weer door Vooralsnog hebben de kinderen op deze hete dag niets te klagen. "Ik vind het leuk", zegt een enthousiaste Maxime. Hij maakt even tijd om tegen de verslaggever van NH Nieuws te praten, maar wil al snel weer door. "Kom, we gaan weer klimmen!"