Zonder financiering een duurzame rugbyclub: "Grote jongens met een groen hartje"

ZAANDAM - Aan dezelfde duurzame eisen voldoen als de RAI Amsterdam, Zaandijk Rugby heeft het voor elkaar en de clubleden zijn beretrots op de erkenning met de EarthCheck. "De natuur is wel belangrijk voor ons, want als de bomen weggaan, dan kunnen wij ook niet meer ademen", zegt de 12-jarige Quinten.

Niet alleen recyclen, maar ook andere elementen zijn belangrijk. Zo is de rugbyclub ook bezig om sociaal en econmisch sterker te worden. Dit doen zij door mee te doen met bijvoorbeeld de Zaanse Zomer Experience en de Koningspelen te organiseren voor basisschoolleerlingen. Daarnaast werken ze graag samen met lokale ondernemers, zo kunnen de producten van zo dichtbij mogelijk gehaald worden.

Challenge met Fidget spinner

Jeslin (13) weet wel wat er veranderd is: "We zaten eerst met een groep binnen op onze telefoon, nu zitten we buiten te praten of op het veld te spelen." Deze verandering komt doordat de kinderen minder elektronica gebruiken. Dit nemen ze ook mee naar huis.



Zo gaan thuis minder vaak de lichten aan en heeft Lucas (9) een uitdaging voor zichzelf bedacht: "Ik heb een challenge en daar heb ik een spinner voor en die draai ik het rond en als die klaar is met spinnen, ben ik klaar met douchen." Soms lukt het hem om binnen twintig seconde schoongespoeld te zijn.

Minder water uit de kraan

Door een gift hebben ze alle douchekoppen kunnen vervangen, waardoor veel minder water gebruikt wordt. Ook bij het toiletkraantje is dit aangepast.



Als de jongens of meiden in de kleedkamer komen, kunnen ze hun sportschoenen boven een bak uitkloppen. Deze bak wordt op het veld weer geleegd, zodat de lelijke plekken opgevuld worden. Vrijwilliger Kimberley zegt: "Niets is mooier dan de volgende generatie te geven wat wij hebben!"

Blijven bewijzen

Hoewel de leden zich bewust worden van wat ze hebben, zijn ze er nog niet. Jaarlijks zullen ze moeten aantonen dat ze zichzelf blijven verbeteren. De club droomt van zonnepanelen, maar de leden zijn heel blij dat ze zonder financiering, maar met veel mankracht en -uren, al zoveel mogelijk hebben gemaakt.