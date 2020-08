Negatief zwemadvies vanwege blauwalg in het Twiske

OOSTZAAN - Met dit mooie weer is een verkoelende duik snel genomen, maar op sommige zwemplekken is het belangrijk om goed op te passen. Zo ook in Het Twiske, waar op meerdere plekken blauwalg is geconstateerd.

Voor het Kure-Jan strand en het Doesstrand is een negatief zwemadvies gegeven, omdat er op die plekken blauwalg in het water zit. Ook bij De Leers, hetnaakstrand Baaiengat en de Speelsloot wordt het afgeraden om te zwemmen. Hier zijn borden neergezet om zwemmers te waarschuwen.

Het water wordt volgens de woordvoerder van het Twiske regelmatig gecontroleerd door de provincie Noord-Holland. Op de website Zwemwater.nl is te zien waar wel een veilige duik genomen kan worden.

Blauwalg

Op verschillende plekken is het zwemwater al jaren verslechterd, waardoor er blauwalg in het water is gekomen. Zwemmers die in contact komen met blauwalg of het tijdens het zwemmen binnenkrijgen, kunnen last krijgen van irritaties aan de huid en ogen. Daarnaast kunnen zwemmers last krijgen van hoofdpijn en maag- en darmklachten.

Niet alleen mensen, maar ook honden kunnen klachten krijgen als ze in aanraking zijn gekomen met blauwalg.

Extra maatregelen tegen drukte

Naast het blauwalg, zijn er net als op andere plekken zorgen over de drukte in het Twiske. Daarom zullen tijdens deze warme dagen extra handhavers rondlopen in het gebied. Voorzitter van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Jan Hamming, laat weten: "Zwemplekken worden extra gecontroleerd."

Woordvoerder van het Twiske Monique Brouwer is duidelijke als het gaat om het nemen van extra maatregelen tegen de drukte: "Iedereen is op de hoogte dat je anderhalve meter afstand moet houden", zegt ze tegen NH Nieuws. "We gaan vooralsnog uit van het gezond verstand van de zwemliefhebbers."