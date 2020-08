Expositie van Marlène Sjerps weggehaald na reeks vernielingen

"Het is triest dat dit nodig is", vertelt een woordvoerder van de gemeente Zandvoort. "Dit is niet wat je wilt. We hadden ze liever laten staan. Maar je wilt ook niet dat deze ook gestolen worden". Halverwege juli werd het bronzen beeld 'La Doña Quichotta de La Mancha' gestolen van de expositie langs de boulevard Paulus Loon in Zandvoort. Eind mei werd een werk twee keer omver getrokken.

En gisteren was het weer raak. Van het beeld 'SHE!' werd een arm afgebroken. Kunstenares Marlène Sjerps laat weten het vreselijk te vinden dat haar werk wordt weggehaald. Gisteren gaf ze aan dat het niet meer zo door kon gaan: "Ik wil zelf niet het risico lopen dat er nog meer beelden vernield worden", zei ze. "Er zijn nu 3 van de 8 vernield. Dat is een beetje de tax, meer kan ik niet hebben."