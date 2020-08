Strandgasten Texel helpen handje vuil opruimen: van peuken tot zakje hondendrol

TEXEL - Badgasten op Texel kon vandaag zomaar een leeg kartonnen tasje in de handen gedrukt krijgen. Niet alleen om het verworven eigen vuilnis van de dag in te verzamelen, maar ook rondom hen op het strand. "We moeten samen ons grootste natuurgebied, de Noordzee, beschermen", vertelt Maaike Boonstra van stichting de Noordzee.

NH Nieuws / Mark Arents

De in blauw gehulde vrijwilligers waren een opvallend gezicht, zo tussen de strandgasten. Al was er vandaag ook een flinke rol weggelegd voor de wind. Meerdere malen kon je een vrijwilliger achter een verloren kartonnen zak van de eigen organisatie zien rennen. "Houd ze goed vast", is dan ook de tip die Boonstra meegeeft. "Het strandzakje moet natuurlijk helpen om je vuil bij elkaar te houden." "We zijn de tasjes aan het uitdelen, maar ondertussen zijn we ook zelf aan het schoonmaken." Die schoonmaak organiseert de stichting normaliter ieder jaar op grote schaal. Zo werd vorig jaar nog 10.991 kilo afval langs de Noordzeestranden geplukt. "Dit jaar moest dat vanwege corona anders, omdat we ons niet in grote groepen mogen organiseren."

Quote "Het is hier schoner dan bij Zandvoort" Francine hijmans - stichting de noordzee

Her en der zie een enthousiast kind direct flink mee zoeken. "Ik kreeg zojuist een flink stuk visserstouw van een meisje", vertelt Francine Hijmans die vandaag mee uitdeelt. Het valt haar op hoe relatief schoon het strand is. "Vorige week waren we bij Zandvoort, daar was het echt heel vies. Hier is het best wel schoon." Toch konden ze ook flink afval rapen op het strand van Texel. "Van peuken tot plastic doppen", gaat Hijmans verder. "Ook vandaag weer gezien dat mensen hondenpoep in een plasticzakje stoppen, maar dat dan niet meenemen." Bekijk in de video hieronder wat zo er allemaal gevonden werd. Tekst loopt door onder video.

Afval verzamelen op Texel - NH Nieuws