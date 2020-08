'Make Love Not Waste'-afvalcontainer Bergen aan Zee moet aso-strandganger lesje leren

BERGEN AAN ZEE - Wie de afgelopen dagen het geluk heeft gehad om Bergen aan Zee te bereiken, heeft 'm misschien al gezien: de 'Make Love Not Waste' recyclecontainer. Met de slogan hoopt de organisatie van Make Love Not Waste dat strandbezoekers zich meer bewust worden van de troep die ze achterlaten. De container staat voor strandpaviljoen De Jongens & Surfschool Bergen aan Zee.

De recyclebak is een idee en ontwerp van de Bergense cleanup-organisatie Love Not Waste. De houten box is gemaakt van een gebruikte bollenkist en strandpalen van Jos Veldt. Studio Maakman heeft het statementbord en de dekselplaat gemaakt in De Kaasfabriek van Alkmaar.

"In plaats van een negatief wijzend vingertje, dragen we een positieve boodschap uit."

De organisatie is zomers al veel actief op het strand. Zo wordt er elke week met kinderen van het surfkamp een 'cleanup-spel' gespeeld, waarbij strandafval wordt verzameld. De organisatie richt zich met de nieuwe container vooral op strandgangers van 16 jaar en ouder.

Ruim je troep op

“We zijn erg tevreden over de eerste week” zegt initiatiefneemster Gaby van Wonderen tegen Flessenpost uit Bergen. “De recyclebox valt op, wordt intensief gebruikt en de reacties zijn positief. In plaats van een negatief wijzend vingertje, dragen we een positieve boodschap uit. Bovendien biedt de box mogelijkheid om je afval te recyclen. We vinden het belangrijk dat we aantonen dat recycling ook in het publieke domein wordt gestimuleerd en niet alleen voor bij de huishoudens thuis.”

Het afval komt uiteindelijk samen in vier verzamelbakken. De organisatie telt en voert het gescheiden af in de stromen Glas & PMD. Op deze manier wordt data verzameld over strandvervuiling en komen goed te recyclen materialen niet onnodig in de reststroom terecht.

"Uiteindelijk hopen we dat gescheiden afvalstromen de standaard wordt, maar we onderkennen de vele uitdagingen, bijvoorbeeld de hogere kosten en vervuiling van de stromen door het verkeerd weggooien, waardoor nasortering nodig is”, aldus van Wonderen.

De recyclecontainer blijft tot het einde van de zomervakantie op het strand staan