Cleanup Tour 2019 eindigt in Zandvoort: 10.991 kilo afval opgeraapt

ZANDVOORT - Twee weken afval ruimen op het strand eindigde vanmiddag in Zandvoort met een berg afval van 10.991 kilo. Een groep van 2.568 vrijwilligers raapten de hoop plastic, hout en andere rotzooi van de Nederlandse Noordzeestranden.

Vorig jaar leverde de massale struintocht 11.163 kilo op. Opvallend dit jaar is dat in Zeeland twee keer zoveel afval werd gevonden ten opzichte van vorig jaar. Ook op de Waddeneilanden is meer afval geruimd dan voorgaande jaren. Vanwege het stormachtige weer van de afgelopen week is er in Noord- en Zuid-Holland aantal een stuk minder dit jaar, meldt de organisatie.

Wegwerpplastic

De organisatie telde in de berg 4.936 plastic rietjes en wegwerpbestek. Deze werden dit jaar apart ingezameld om speciale aandacht te vragen voor dit soort afval. De term 'wegwerpplastic' betekent immers niet dat het bestek op de grond of strand achter kan worden gelaten. De organisatie wijst er onder meer op dat dit soort rommel gevaarlijk is voor dieren.

De organisatie was in handen van natuur- en milieuorganisatie stichting De Noordzee.