Ecoloog dwingt vleermuizen in Amstelveense slooppanden met zachte hand te verkassen

AMSTELVEEN - In de sloopwoningen langs de A9 in Amstelveen huizen naar schatting nog duizenden vleermuizen. Om te voorkomen dat ze bij de sloop worden verpletterd door rondvliegend puin, dwingt ecoloog Roland-Jan Buijs van Rijkswaterstaat ze op subtiele wijze alvast een veilig heenkomen te vinden.

"Door deze kastjes ervoor te plaatsen, kunnen de vleermuizen er wel uit maar er niet meer in", legt hij uit. "Dat is een hele diervriendelijke manier om er voor te zorgen dat de dieren het gebouw kunnen verlaten."

Mensen wonen er niet meer, maar onder vleermuizen zijn de slooppanden in het oude dorp van Amstelveen geliefde hangplekken. Nu het broedseizoen van de beschermde vleermuis voorbij is, kunnen ook de laatste woningen tegen de vlakte, om uiteindelijk ruimte te maken voor de verbreding van de snelweg.

Buijs dwingt de dieren dus om de slooppanden te verlaten, maar regelt tegelijkertijd alternatieve plekken waar de fladderende nachtdieren zich kunnen nestelen. Een voorbeeld daarvan is de Sint-Annakerk, aan de andere kant van de A9. "We hebben dit nu toegankelijk gemaakt", zegt Buijs op de zolder van de kerk, "zodat ze via de kerktoren deze zolderruimte kunnen bereiken."

De zolder is altijd donker en het klimaat constant, vertelt Buijs. "Daar houden vleermuizen juist van. We hopen en gokken er een beetje op dat dit een eventuele verblijfplaats voor laatvliegers kan zijn. Dat is één van de grootste vleermuissoorten die we hebben in Nederland."

Kraamkolonies

Soms is het creëren van alternatieve broedplaatsen overbodig, en vinden vleermuizen op eigen initiatief een nieuw heenkomen. "Vorige week hebben we hier gekeken of er nog kraamkolonies in die gebouwen zaten", zegt Buijs terwijl hij naar een huizenblok wijst dat binnenkort gesloopt wordt. "Maar ik stelde vast dat hier zo'n 40 à 50 vleermuizen naar binnen vlogen", benadrukt hij terwijl hij naar ander huizenblok wijst.

Ook als straks alle panden zijn gesloopt, houden de vleermuizen dus voldoende mogelijkheden om zich te nestelen en zich te huisvesten. Als alles volgens planning gaat, is in 2026 de verbreding en herinrichting van de A9 ter hoogte van Amstelveen voltooid.

Tot die tijd zullen Buijs en zijn team zich inzetten om vleermuizen een veilige hangplek te bieden.