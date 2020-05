Woningen en vleermuizen in Amstelveen moeten wijken voor verbreding A9

AMSTELVEEN - Verschillende voormalige woningen in het Oude Dorp in Amstelveen worden vanaf begin juni gestript en gesloopt. De panden moeten wijken voor de verbreding en verdieping van de A9 op het traject Badhoevedorp-Holendrecht.

Op de plek waar nu nog de panden staan komen straks extra rijstroken en een overkapping, ter hoogte van het Oude Dorp en het Stadshart.

Dwergvleermuizen

Sommige huizen worden pas in augustus gesloopt. Dat heeft te maken met een populatie van dwergvleermuizen die in sommige panden nu nog hun broedplaats hebben. Vanaf augustus is de kraamtijd voorbij en mogen de huizen tegen de vlakte.

Om de dieren voor Amstelveen te behouden, worden in de omgeving nieuwe vleermuiskasten opgehangen. Ook komen er houten palen, ECOlums, waar de vleermuizen in kunnen trekken.