Zorgen over verdwijnen zebrapaden Westerblokker: 'Er ontstaat verkeerschaos'

Het gaat om de zebrapaden ter hoogte van de Tortelduif en de Bramleylaan. Vorige week stelde Egtberts zijn eerste vragen aan het college, nadat bleek dat de gemeente van plan was om na werkzaamheden aan een drietal kruisingen aan de Westerblokker de twee zebrapaden niet terug te plaatsen.

Maar volgens de gemeente kunnen zebrapaden leiden tot 'schijnveiligheid'. Dit ontstaat volgens de gemeente doordat een voetganger er vanuit gaat op een zebrapad veilig over te kunnen steken. "Een automobilist merkt een voetganger mogelijk niet op, omdat de automobilist geen zebrapad verwacht of omdat er slecht zicht is op de voetganger", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

"Aan de hand van een beleidskader hebben we daarom dit besluit genomen over Westerblokker." De gemeente laat bovendien weten dat de politie een positief advies heeft gegeven over dit besluit.