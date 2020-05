Verwarring aan de Lange Akker in Hoorn: wel of geen zebrapad?

HOORN - De scholen zijn vandaag weer gestart en de Lange Akker is een doorgaande route naar drie bassischolen. Veilig oversteken is dus gewenst, maar de huidige situatie brengt voornamelijk verwarring. Er staat namelijk wel een bord, maar er ligt geen zebrapad.

Aan de Lange Akker was altijd een oversteekplaats, maar de doorgangsweg is kortgeleden opnieuw gasfalteert en dat heeft de bovenstaande situatie achtergelaten.

Paulette Kooijman woont aan de Klagerstuin en maakt dagelijks de oversteek over de Lange Akker. "Wanneer ik de kinderen naar school breng of boodschappen moet doen; alles gaat via die weg. Het zebrapad maakte de oversteek altijd gemakkelijker en veiliger." Kooijman besloot even af te wachten of het zebrapad nog aangelegd zou worden, maar maakt uiteindelijk toch een melding via het online loket van de gemeente Hoorn. De reactie die zij kreeg verbaasde haar. "In het antwoord stond dat de borden weggehaald zouden worden. Dat was niet waar ik op hoopte."

Gemeente

Woordvoerder Martin Schutrups van de gemeente Hoorn licht te situatie toe. "Bij de asfaltering hebben we de inrichting opnieuw bekeken en is besloten het zebrapad niet opnieuw aan te leggen. Een zebrapad lijkt veilig, maar hoeft dat niet altijd te zijn. Op een weg waar weinig mensen oversteken ontstaat schijnveiligheid, omdat bestuurders minder opletten."

Volgens de woordvoerder lag het zebrapad op de Lange Akker in een onoverzichtelijke bocht waar weinig zicht was op overstekende voetgangers. "Op deze plek is het wenselijk om de voetgangers niet meer met voorrang over te laten steken. Zo voorkomen we dat er schijnveiligheid optreedt en een automobilist een overstekende voetganger te laat ziet."

Een teleurstelling voor Kooijman. "Het is echt een druk stuk, zeker in de ochtendspits wanneer er vanuit verschillende wijken kinderen naar school moeten. Zij moeten allemaal die oversteek maken. Ik zie niet voor me dat alle kinderen daar massaal gaan wachten tot er een gaatje komt. Het is een lastig verkeerspunt."

De gemeente Hoorn laat weten dat wanneer er een oversteekprobleem blijkt te zijn, zij bereid zijn te kijken naar andere oplossingen.