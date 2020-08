Topfitte Dani de Wit wil dit seizoen meer scoren

UTRECHT - Één helft deed Dani de Wit zaterdagavond mee in het oefenduel tegen FC Utrecht (1-0). De middenvelder hielt ondanks de nederlaag wel een positief gevoel over aan de wedstrijd in de Galgenwaard. "Dit soort wedstrijden zijn er om fit te worden en dat is goed gelukt."

Na maanden zonder wedstrijden volgen de oefenwedstrijden elkaar weer in hoog tempo op. Vorige week speelde AZ thuis tegen het Belgische Genk en dit weekend dus de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Door de coronamaatregelen ziet de voorbereiding op de wedstrijd er heel anders uit. "We gaan met twee bussen naar de wedstrijd. Het team is gesplitst. Vervolgens gaan we via een andere trap omhoog en douchen is ook gescheiden. Beetje vreemd."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Dani de Wit.