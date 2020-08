Vroege goal Gustafson nekt AZ in oefenduel met Utrecht

UTRECHT - AZ heeft ook de tweede oefenwedstrijd van het seizoen verloren. De ploeg van trainer Arne Slot moest haar meerdere erkennen in FC Utrecht: 1-0. AZ speelde in de tweede helft met elf andere spelers dan in de eerste helft.

FC Utrecht domineerde en het was eigenlijk wachten op een verdubbeling van de marge. Adrián Dalmau kreeg namens de ploeg van coach John van den Brom de grootste kansen, maar zijn schot (naast na matig verdedigend werk van Joris Kramer), kopbal (over) en lob (gered door Bizot) vonden allen niet het doel. Sean Klaiber probeerde het nog met een harde pegel van afstand, terwijl AZ het voor de thee slechts met enkele verdwaalde afstandschoten moest doen.

Na tien minuten voetbal keken de Alkmaarders al tegen een achterstand aan. Utrecht-middenvelder Simon Gustafson kon vrij inschieten na terugleggen van Gyrano Kerk. Het was overigens aan doelman Marco Bizot te danken dat de ploeg van trainer Arne Slot niet op een nog snellere achterstand stond. De Hoornse keeper greep na vijf minuten voetbal knap in op een schot van Kerk.

Ondanks dat AZ in het laatste kwart van de wedstrijd meer aan de bal was, wisten de Alkmaarders niet tot grote mogelijkheden te komen. Tijjani Reijnders wist Maarten Paes te testen met een afstandschot, maar de doelman kon simpel redding brengen. Invaldoelman Hobie Verhulst kreeg bij het andere doel een grotere klus te verwerken toen hij oog in oog kwam te staan met Utrecht-spits Jonas Arweiler. De doelman, die deze zomer overkwam van Go Ahead Eagles, was de Duitser echter te slim af waardoor er 1-0 op het scorebord bleef staan.

Opstelling AZ eerste helft: Bizot; Sugawara, Leeuwin, Kramer, Wijndal; Evjen, Midtsjø, Clasie; Gudmundsson, Margaret, Goudmijn

Opstelling AZ tweede helft: Verhulst; Svensson, P. Koopmeiners, T. Koopmeiners, Ouwejan; Oosting, De Wit, Reijnders; Aboukhlal, Druijf, Idrissi

Opstelling FC Utrecht: Paes; Klaiber; St. Jago, Hoogma, Warmerdam; v/d Berg, Ramselaar, Maher, Gustafson; Kerk, Dalmau