Arne Slot niet te spreken over eerste helft tegen Utrecht

UTRECHT - Over de gehele wedstrijd genomen was Arne Slot niet tevreden over zijn ploeg tegen FC Utrecht (1-0). Vooral de eerste helft kon de oefenmeester van AZ niet bekoren. "Ver onder de maat."

"Een wedstrijd met twee helften", blikt Arne Slot terug op de wedstrijd in de Utrechtse Galgenwaard. "We speelden met twee verschillende teams. Het team van de tweede helft krijgt een hoger cijfer dan het team van de eerste helft."

Gebroeders Koopmeiners

In de tweede helft vormden de gebroeders Koopmeiners het centrale duo. Aanvoerder Teun nam de linker centrale plek in en zijn broertje Peer stond rechtscentraal. Slot was positief over hun inbreng. "Voor Peer is het een nieuwe positie, Teun speelt daar vaker, maar ze kunnen terugkijken op een prima wedstrijd. Ze hebben allebei veel voetbalintelligentie en feit dat ze familie zijn helpt ze misschien ook een beetje."

