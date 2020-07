Grote drukte richting Castricum, automobilisten teruggestuurd

Dat gebeurt al bij de rotonde bij Bakkum. Zowel de grote parkeerplaats bij het strand als Johanna's Hof zijn vol. Automobilisten wordt geadviseerd de auto te parkeren bij het station en daar de bus te pakken.

Ook in Bergen aan Zee is de parkeerplaats overvol. Bart Sluis, omstander in Bergen aan Zee, beschrijft de situatie als chaotisch: "Ook bij Bergen aan Zee is de chaos compleet, geen plek vrij, hoop irritaties en gedoe en dan gaat de temperatuur nog verder stijgen."

De gemeente benadrukt dat de maatregelen niets met corona te maken hebben, en ook tijdens een 'normale' zomer worden toegepast.

Ook drukte elders

Vanochtend vroeg stonden er al files richting de stranden, onder meer bij Castricum. Ook bij Zandvoort is het druk. De NS heeft extra treinen ingezet. Toch is voldoende afstand houden onmogelijk, zegt het spoorbedrijf.